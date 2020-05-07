Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8357 RUR   0.0229 GBR   2.0948 TRY   0.2358

Цена на нефть

06.05   $/bbl WTI 23.99 -0.57 Brent 29.72 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.05.2020 13:20

Вице-президент ЛУКОЙЛа Федун госпитализирован с коронавирусом

Вице-президент и совладелец НК "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом, сообщил футбольный клуб "Спартак" в четверг.

"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице", - сказано в сообщении клуба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, АКЦИОНЕР, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Алекперов купил акции ЛУКОЙЛа на 300 млн рублей ЛУКОЙЛ рассчитывает на цену в $30/барр. до конца года - Алекперов ЛУКОЙЛ поддерживает заключение нового соглашения ОПЕК+ и понимает, как будет сокращать добычу Россия не будет увеличивать нефтедобычу, пока идет переговорный процесс с ОПЕК+ - глава ЛУКОЙЛа РФ решила начать переговоры о возможном сокращении нефтедобычи ОПЕК+ и другими странами - Алекперов ЛУКОЙЛ в рамках оптимизации сокращает инвестзатраты на $1,5 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]