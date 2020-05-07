Вице-президент ЛУКОЙЛа Федун госпитализирован с коронавирусом

Вице-президент и совладелец НК "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом, сообщил футбольный клуб "Спартак" в четверг.

"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице", - сказано в сообщении клуба.