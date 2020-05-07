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ТЭК 07.05.2020 13:27

Поставки американской нефти в Белоруссию возможны через Польшу - первый вице-премьер

Поставки нефти из США в Белоруссию возможны через Польшу, заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Он назвал США в числе новых партнеров Белоруссии по поставкам нефти наряду с Саудовской Аравией.

"Тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нашей нефтяной повестке. Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

Отвечая на вопрос о поставках американской нефти, первый вице-премьер подтвердил, что "они возможны через Польшу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, США, ПОЛЬША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]