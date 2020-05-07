Поставки американской нефти в Белоруссию возможны через Польшу - первый вице-премьер

Поставки нефти из США в Белоруссию возможны через Польшу, заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Он назвал США в числе новых партнеров Белоруссии по поставкам нефти наряду с Саудовской Аравией.
"Тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нашей нефтяной повестке. Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.
Отвечая на вопрос о поставках американской нефти, первый вице-премьер подтвердил, что "они возможны через Польшу".
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