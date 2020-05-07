Армения намерена отказаться от использования госкредита РФ на модернизацию АЭС

Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования, заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян, выступая в парламенте в четверг.

"Мы проводим изменение формата финансирования. Армения считает правильным привлечение новых финансовых средств, и сейчас ведем переговоры с партнерами, чтобы не продлевать соглашение, срок которого истек", - сказал Папикян.

По его словам, Армения также имеет значительный объем привлеченных кредитных средств, которые еще не использованы. И эти средства тоже могут быть направлены на переоснащение АЭС.

В феврале 2020 года руководитель проекта по модернизации АЭС с российской стороны Юрий Свириденко заявил, что вопрос продления использования российского кредита в размере $270 млн, выданного на реализацию проекта, окончательно не решен.

"Основные работы запланированы на 2021 год. Бюджет обсуждается, окончательного решения нет. Уже потрачено порядка $200 млн на модернизацию за прошедшие годы", - сказал Свириденко.

В декабре 2019 года Папикян отмечал, что Россия и Армения согласовали вопрос продления использования российского кредита, период использования которого истек 31 декабря 2019 года.

"С российской стороны получено согласие о продлении использования кредита на год - до конца 2020 года", - заявил он на совместной пресс-конференции с послом РФ Сергеем Копыркиным.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Минфин Армении обратился в министерство финансов России с просьбой о пролонгации российского госкредита, привлеченного для финансирования проекта по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

РФ и Армения в 2014 году подписали межправительственное соглашение по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн.

Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Энергоблок N1 остановлен с 1989 года. В августе 2017 года правительство Армении утвердило решение о выводе этого блока из эксплуатации. Энергоблок N2 мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в стране электроэнергии. В 2015 году были начаты работы по продлению срока службы второго блока.

В последнее время отношения России и Армении осложнились. В частности, Ереван инициировал переговоры о снижении цен на газ для республики, после чего МИД РФ упрекнул республику в попытке воспользоваться союзническими отношениями для уменьшения контрактной цены российского газа на фоне падения мировых цен на энергоносители.

Кроме того, под пристальным вниманием правоохранительных органов республики находится деятельность "Южно-Кавказской железной дороги" (ЮКЖД, 100%-ная "дочка" ОАО "Российские железные дороги"). В офисе компании прошел обыск. Премьер-министр Армении Пашинян заявлял, что в ЮКЖД, по предварительным данным, были выявлены злоупотребления на $60 млн.

"Мы очень рассчитываем, что те судебные процессы, которые сейчас начались за последние пару лет в Армении в отношении совместных предприятий, включая "Южно-Кавказскую железную дорогу", что они будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают отношениям между союзниками", - прокомментировал ранее ситуацию глава российского МИДа Сергей Лавров.