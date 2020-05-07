Минск ожидает 90 млн евро от ВБ для борьбы с COVID-19

Белоруссия рассчитывает на получение 90 млн евро от Всемирного банка для борьбы с коронавирусом в ближайшее время, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в четверг.
"Первый проект со Всемирным банком по здравоохранению на 90 млн евро в высокой степени готовности. Мы уже закончили все наши внутренние процедуры, банк тоже в основном все это дело завершил. Думаю, в ближайшие дни может быть объявлено о вступлении проекта в силу", - сказал Крутой. Его цитирует госагентство БелТА.
По его словам, контакты с коллегами из международных финансовых институтов поддерживаются по видеосвязи, банкам представлены документы, которые они требовали.
"Сейчас идут консультации на уровне технических экспертов, мы ждем от них финальных решений. Эта работа продолжается практически в ежедневном режиме и с МВФ в том числе", - добавил первый вице-премьер.
Белоруссия работает со Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком, правительствами отдельных стран с целью получения финансовой поддержки для восстановления после пандемии коронавируса. В целом страна рассчитывает на $2-2,5 млрд от внешних кредиторов на преодоление последствий COVID-19.
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