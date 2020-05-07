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Кнессет одобрил поправки к законопроекту о коалиционном правительстве Нетаньяху и Ганца

Депутаты кнессета (парламента Израиля) в четверг утвердили поправки к законопроекту о ротационном правительстве блоков "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, сообщили в четверг израильские СМИ

По данным СМИ, поправки были одобрены 72 членами парламента, 36 депутатов проголосовали против внесения поправок. Остальные воздержались от голосования.

Решение кнессета позволяет Нетаньяху и Ганцу приступить к реализации соглашения по коалиционному правительству.

Ранее в четверг стало известно, что коалиционное правительство будет приведено к присяге 13 мая.

Ожидается, что блок Ганца "Кахоль-Лаван" поможет Нетаньяху собрать голоса 61 из 120 депутатов Кнессета, поддерживающих формирование правительства. Подписи членов кнессета должны быть представлены президенту Израиля Реувену Ривлину не позднее четверга, чтобы избежать очередных выборов.

Если депутаты поддержат идею создания коалиционного правительства, они должны будут обратиться с просьбой к президенту страны Реувену Ривлину дать премьер-министру Биньямину Нетаньяху мандат на формирование правительства. После этого Нетаньяху должен будет за две недели решить все вопросы, которые могут возникнуть в этой связи.

В Израиле уже более года длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КНЕССЕТ, КОАЛИЦИЯ, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]