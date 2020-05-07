Президенты России и Узбекистана договорились продолжать взаимодействие в борьбе с коронавирусом

По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. Подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении", - сообщила пресс-служба Кремля.

Затронуты некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметили, в частности, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.