Пекин призывает Вашингтон не перекладывать на КНР ответственность за ситуацию с коронавирусом в США

Власти США пытаются снять с себя ответственность за ситуацию, которая сложилась в этой стране из-за коронавируса COVID-19, заявила в четверг на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы призываем США прекратить перекладывать вину на Китай, а обратиться к фактам", - приводят ее слова западные СМИ.

При этом Хуа Чуньин упомянула недавние высказывания американского президента Дональда Трампа, назвавшего коронавирус "атакой" и сравнил его нападению Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года и терактам 11 сентября 2001 года. "Этого не должно было произойти", - подчеркнул американский лидер, неоднократно заявлявший, что Китай имел все возможности, чтобы не допустить распространения заболевания.

"Они (США - ИФ) могут говорить, что пандемия сравнима с Перл-Харбором или терактом 9/11, но враг, с которым имеют дело США, это новый коронавирус", - в свою очередь отметила Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что США следует вместе с КНР бороться с эпидемией.

По словам представителя МИД КНР, множество стран, экспертов и ученых высказывались в положительном ключе о реакции Пекина на нынешний эпидемиологический кризис. "Но только США делали очень неблагозвучные, неверные и неискренние заявления", - добавила она.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.

США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом нового типа, а также летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения. Более 70 тыс. человек скончалось.