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СНГ 07.05.2020 19:03

В России испытали беспилотники для борьбы с коронавирусом

В России провели испытания беспилотников для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Национального исследовательского центра (НИЦ) "Институт им. Жуковского".

"НИЦ "Институт им. Жуковского" провел испытания функциональных возможностей беспилотных авиационных систем при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией", - заявили в пресс-службе.

По ее данным, в испытаниях участвовали беспилотники для видеомониторинга в режиме реального времени, а также беспилотники для распыления антисептических растворов и оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.

"Результаты испытаний показали, что применение данных беспилотных авиационных систем может позволить существенно повысить: эффективность решения задач по выявлению случаев нарушения режима самоизоляции на территории лесопарковых зон; эффективность проведения санитарной обработки сложных крупноразмерных объектов; эффективность доведения информации до граждан в силу своей специфики", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по итогам испытаний НИЦ "Институт им. Жуковского" сформирует предложения по использованию беспилотников для предотвращения распространения коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, БЕСПИЛОТНИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]