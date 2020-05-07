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Регион 07.05.2020 19:16

Вето Трампа на резолюцию Конгресса по Ирану является тревожным сигналом - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил как тревожный сигнал решение президента США Дональда Трампа наложить вето на резолюцию о запрете применять военную силу против Ирана.

"Вето Трампа на резолюцию Конгресса по запрету на применение военной силы в отношении Ирана означает только одно: администрация США по-прежнему сохраняет возможность силового развития ситуации на Ближнем Востоке", - написал Слуцкий в твиттере в четверг.

По его мнению, "с учетом январских событий в регионе это не может не тревожить".

Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая запрещала ему применение военной силы против Ирана.

"Это была очень оскорбительная резолюция. Ее создали демократы в рамках их стратегии, заключавшейся в том, чтобы посеять раздор среди республиканцев и попытаться благодаря этому выиграть выборы 3 ноября. Те немногие республиканцы, которые поддержали резолюцию, как раз подыграли демократам", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

Зимой 2020 года в конгрессе США решили попытаться ограничить полномочия Трампа в том, что касается военных действий против Ирана. Конгрессмены считали, что без такого ограничения Трамп может развязать войну.

В США президент не может вести войну без одобрения конгресса. Однако он имеет право без согласования с законодательной властью проводить ограниченные по масштабам и по времени операции за рубежом.

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Тэги: РОССИЯ, СЛУЦКИЙ, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]