Путин обсудил с Мишустиным, Белоусовым, Силуановым проблемы восстановления экономики

Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсуждал с премьером РФ Михаилом Мишустиным, и.о. главы правительства Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым дальнейшие шаги по восстановлению экономики страны.

"Сегодня с утра мы и с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и министром финансов, обсуждая ближайшие шаги по восстановлению экономики, так или иначе затронули транспортную отрасль", - сказал он на совещании по вопросам развития транспорта.