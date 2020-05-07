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СНГ 07.05.2020 19:29

Путин обсудил с Мишустиным, Белоусовым, Силуановым проблемы восстановления экономики

Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсуждал с премьером РФ Михаилом Мишустиным, и.о. главы правительства Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым дальнейшие шаги по восстановлению экономики страны.

"Сегодня с утра мы и с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и министром финансов, обсуждая ближайшие шаги по восстановлению экономики, так или иначе затронули транспортную отрасль", - сказал он на совещании по вопросам развития транспорта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭКОНОМИКА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]