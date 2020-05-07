В Европе формируется коалиция сторонников использования смартфонов для отслеживания контактировавших c зараженными коронавирусом

В странах Европы идет создание коалиции из сторонников того, чтобы использовать смартфоны для отслеживания распространения коронавируса COVID-19, сообщает в четверг британское издание The Guardian.

Поддержка таких мер имеется у представителей ведомств Австрии, Эстонии, Финляндии, ФРГ, Италии, Португалии и Швейцарии. Отмечается, что в разных странах идет разработка приложений для смартфонов, которые посредством технологий Bluetooth помогут определять тех лиц - владельцев смартфонов, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

Приверженцы этих мер полагают, что таким образом можно будет способствовать открытию границ, не провоцируя второй волны эпидемии. При этом, отмечает газета, на этой неделе сторонники этой инициативы поддержали вариант, при котором мобильные приложения различных стран смогут "общаться" между собой и собирать данные, когда люди будут путешествовать в другие страны.

"С первого дня все, связанное с этими проектами, было о том, как они смогут работать на международном уровне", - заявил специалист из Федеральной политехнической школы Лозанны Марсель Салат.

Однако, указывает The Guardian, уже возникли вопросы по поводу того, как лучше обращаться с этими данными. Так, в Великобритании и Франции настаивают на том, чтобы граждане доверяли своим органам здравоохранения и позволили им хранить информацию на центральных серверах. Напротив, в группе стран во главе с Швейцарией и при участии ФРГ и Италии полагают, что данные должны храниться исключительно на смартфонах, чтобы лишить правительства возможности шпионить за согражданами.

В середине апреля стало известно, что компании Google и Apple предложат технологию, которая позволит владельцам смартфонов на базе iOS и Android получать через специальное приложение сигналы о том, что они имели контакт с заболевшими COVID-19.

Для успеха проекта необходимо, чтобы соответствующие приложения добровольно загрузило большое число владельцев смартфонов, а также чтобы проект поддержали власти отдельных стран и органы здравоохранения.

Проект наверняка вызовет опасения у общественности, так как приложения будут собирать данные о контактах людей. Apple и Google заявили, что информация о контактах не будет раскрываться без согласия, не будут собираться также данные о местоположении и персональная информация. Bluetooth более точен и в отличие от GPS он не использует информацию о фактическом местоположении. Не предусматривается и создание единого хранилища данных, все сведения будут храниться на смартфонах, и только конкретный пользователь будет получать информацию о своих потенциально опасных прошлых контактах. Опубликованные Google и Apple фрагменты кода показывают, что при удалении приложения все пользовательские данные также уничтожаются.

Президент США Дональд Трамп, комментируя совместный проект двух технологических гигантов, сказал: "Очень интересно. Но у многих возникнут опасения по поводу их личных свобод. Мы изучим это, очень внимательно изучим".