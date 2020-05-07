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07.05.2020 16:58

AccessBank организовал вебинары для своих клиентов

В период относительного затишья деловой активности своих клиентов и партнеров, AccessBank организовал для них бизнес вебинары. Сессии были посвящены таким темам, как правильное ведение бизнеса во время, и после пандемии, путям выхода из нее с минимальным ущербом, а также решению различных юридических вопросов, связанных с режимом карантина.

Вебинар под названием «Важность систематизации, стандартизации и прозрачности в карантинный период» провел доктор философских наук, доцент Сакит Самедов. Вебинар охватил многие вопросы ведения бизнеса во время и после пандемии.

Очередной вебинар AccessBank был посвящен решению различных юридических вопросов, связанных с режимом карантина. Вебинар провел юрист Сархан Ибадов. На вебинаре обсуждались такие темы, как форс-мажор, страховые претензии, международные грузоперевозки и процесс правильного и своевременного решения правовых вопросов, возникающих в период пандемии и карантина.

Оставаясь лидером рынка микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank продолжает оказывать всемерную поддержку бизнесам в стране.

AccessBank обслуживает малый бизнес с 2002 года и является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация, Черноморский Банк Торговли и Развития и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]