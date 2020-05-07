Белорусские депутаты на внеочередном заседании 8 мая назначат дату президентских выборов

Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси 8 мая соберется на внеочередное заседание, чтобы назначить дату президентских выборов, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Запад" руководитель пресс-службы Палаты представителей Виталий Ермолович.
"Внеочередное заседание Палаты представителей состоится 8 мая. На заседании планируется назначить дату президентских выборов", - сказал Ермолович.
"В связи с распространением коронавируса мы ограничиваем пул журналистов, на заседание будут допущены только журналисты нескольких центральных государственных СМИ", - добавил собеседник агентства.
Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 мая сообщил, что дата предстоящих президентских выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.
"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в минувший понедельник.
"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.
В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.
Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.
Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.
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