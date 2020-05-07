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Дальнее зарубежье 07.05.2020 20:02

Белорусские депутаты на внеочередном заседании 8 мая назначат дату президентских выборов

Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси 8 мая соберется на внеочередное заседание, чтобы назначить дату президентских выборов, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Запад" руководитель пресс-службы Палаты представителей Виталий Ермолович.

"Внеочередное заседание Палаты представителей состоится 8 мая. На заседании планируется назначить дату президентских выборов", - сказал Ермолович.

"В связи с распространением коронавируса мы ограничиваем пул журналистов, на заседание будут допущены только журналисты нескольких центральных государственных СМИ", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 мая сообщил, что дата предстоящих президентских выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в минувший понедельник.

"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]