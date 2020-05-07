Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 2,2 тыс.

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 77 человек, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 77 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 15 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 204, умерших – 28 (не изменилось), вылечившихся - 1551.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 625 человек. Состояние 25 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 175,91 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова