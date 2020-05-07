Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8357 RUR   0.0229 GBR   2.0948 TRY   0.2358

Цена на нефть

06.05   $/bbl WTI 23.99 -0.57 Brent 29.72 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 07.05.2020 17:05

Учебный процесс в школах и вузах Азербайджана не возобновится 1 июня – министр образования

Учебный процесс в Азербайджане не будет возобновлен с 1 июня, заявил министр образования Джейхун Байрамов.

«Оперативный штаб по коронавирусу много обсуждает вопросы, касающиеся сферы образования. Могу сказать, что с 1 июня 2020 года не предполагается возобновление учебного процесса», - сказал Байрамов на брифинге в четверг.

По его словам, оценка знаний школьников за второе полугодие 2020 года не будет осуществляться. «Итоговая оценка будет основана на данных по итогам первого полугодия», - отметил он.

Министр добавил, что если школьники хотят улучшить свою оценку, то они могут обратиться в школу.

Как сообщалось ранее, из-за коронавируса COVID-19 учебный процесс в школах, вузах, дошкольных учреждениях остановлен с 3 марта.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует до 31 мая.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЧЕБА, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Учебный процесс в школах Грузии из-за коронавируса не возобновится до сентября Учебный процесс в Грузии из-за коронавируса с 4 марта будет приостановлен во всех школах и вузах страны

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]