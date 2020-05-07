Учебный процесс в школах и вузах Азербайджана не возобновится 1 июня – министр образования

Учебный процесс в Азербайджане не будет возобновлен с 1 июня, заявил министр образования Джейхун Байрамов.
«Оперативный штаб по коронавирусу много обсуждает вопросы, касающиеся сферы образования. Могу сказать, что с 1 июня 2020 года не предполагается возобновление учебного процесса», - сказал Байрамов на брифинге в четверг.
По его словам, оценка знаний школьников за второе полугодие 2020 года не будет осуществляться. «Итоговая оценка будет основана на данных по итогам первого полугодия», - отметил он.
Министр добавил, что если школьники хотят улучшить свою оценку, то они могут обратиться в школу.
Как сообщалось ранее, из-за коронавируса COVID-19 учебный процесс в школах, вузах, дошкольных учреждениях остановлен с 3 марта.
Специальный карантинный режим в Азербайджане действует до 31 мая.
А.Азизов
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