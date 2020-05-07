Число зараженных коронавирусом в Таджикистане выросло на 82, скончались четверо больных - данные минздрава

За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 82 новых случая заражения COVID-19, скончались четыре человека с коронавирусом, сообщило в четверг министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

По данным ведомства, общее число больных новой коронавирусной инфекций в стране достигло 461, с начала пандемии в республике скончались 12 человек.

"К вечеру 7 мая в лечебных учреждениях страны под наблюдением медиков находились 4205 человек, 345 человек после проведенных обследований выписаны в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

По данным минздрава Таджикистана, в среду общее число больных составляло 379 человек. Сообщалось о восьми летальных исходах.

Первые 15 фактов заражения COVID-19 в стране власти Таджикистана подтвердили 30 апреля. Минздрав сообщил тогда о 10 фактах заражения в Согдийской области, пяти фактах в городе Душанбе.