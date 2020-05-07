Президентские выборы в Белоруссии пройдут в промежуток с 9 по 30 августа - глава ЦИК

Центризбирком Белоруссии будет предлагать депутатам несколько вариантов даты президентских выборов, в любом случае выборы состоятся не раньше 9 августа, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" в четверг председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
"Центризбирком предложит депутатам несколько вариантов дат для проведения президентских выборов. В любом случае это будет август, не раньше 9 августа", - сказала Ермошина.
В соответствии с действующим законодательством, в Белоруссии выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее, чем за пять месяцев, и проводятся не позднее, чем за два месяца, до истечения срока полномочий предыдущего президента.
Как сообщалось, Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) 8 мая соберется на внеочередное заседание, чтобы назначить дату президентских выборов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 мая сообщил, что дата предстоящих президентских выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.
"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в минувший понедельник.
"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.
В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.
Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.
Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.
Предыдущие президентские выборы в Белоруссии состоялись 11 октября 2015 года. Явка избирателей на президентских выборах составила 86,75 %. Победил Лукашенко, набрав 83,5% голосов. Лукашенко остается президентом Белоруссии с 1994 года.
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