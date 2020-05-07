Глава ГЭЦ рассказала о порядке выпускных экзаменов в 9 классах

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на брифинге в четверг рассказала о том, как будут осуществляться выпускные экзамены в 9-ых классах.
«Из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены отложить проведение 15 экзаменов, которые должны охватывают более 180 тыс. школьников. Из них самые крупные – это выпускные экзамены для учеников 9-ых классов, которые должны были охватить 120 тыс. школьников», - сказала Аббасзаде.
По ее словам, эти экзамены должны были состояться в 2 этапа – в марте и в июне.
«Однако, в марте в первом этапе успели принять участие 40 тыс. учеников из школ в Баку, Нахчыване и Ширване. Школьники, которые приняли в этом этапе не будут сдавать экзамен на втором этапе, и им будет осуществлен пересчет баллов (в настоящее время максимум 70 баллов, но пересчет будет осуществляться исходя из максимума в 100 баллов). В июне же в экзамене примут участие оставшиеся 80 тыс. учеников 9 классов», - добавила она.
А.Азизов
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