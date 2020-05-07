Граждане Азербайджана не соблюдают меры защиты в связи с COVID-19 – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил граждан о возможном продлении карантинного режима в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
«Никто не знает, сколько будет продолжаться пандемия. Смягчение карантинного режима было введено после положительных результатов на протяжении 3 недель, когда число выздоровевших превышало число заразившихся. Однако, цифры последних дней меня беспокоят. Число заразившихся превышает число выздоровевших. Среди заразившихся в последние дни 30-40% граждан являются жителями Гянджи. Поэтому хочу обратиться к гражданам, что если ситуация будет также ухудшаться, то период карантинного режима после 31 мая может быть продлен и вновь ужесточен”, - сказал Алиев в четверг во время открытия первой модульной больницы в Баку.
По словам Алиева, граждане после объявления смягчения карантинного режима перестали соблюдать меры защиты.
«Граждане перестали пользоваться масками, не держат дистанцию будто считают, что пандемия закончилась. К сожалению, реальность такова, что коронавирус никуда не исчез, нужно соблюдать правила. Против нарушающих правила граждан будут предприниматься серьезные меры”, - отметил президент.
Алиев также отметил, что ранее из Резервного фонда президента было выделено 100 млн манатов на закупку необходимого медицинского оборудования.
“Это был первый транш. Дополнительно будет выделено еще 150 млн манатов», - отметил Алиев.
Х.Насирзаде
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