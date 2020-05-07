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ТЭК 07.05.2020 21:39

Белнефтехим продолжает переговоры с нефтекомпаниями США, рассчитывает на поставки

Концерн "Белнефтехим" продолжает переговоры с нефтяными компаниями США о поставках нефти в Белоруссию и принимает эти поставки в расчет при определении объемов нефтепереработки, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"По линии поставок нефти существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. Продолжается работа с американскими производителями. Сегодня на рынке энергоносителей в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно", - сказал Тищенко.

"Расчет на эти (из США - ИФ) поставки есть", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]