Белнефтехим продолжает переговоры с нефтекомпаниями США, рассчитывает на поставки

Концерн "Белнефтехим" продолжает переговоры с нефтяными компаниями США о поставках нефти в Белоруссию и принимает эти поставки в расчет при определении объемов нефтепереработки, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"По линии поставок нефти существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. Продолжается работа с американскими производителями. Сегодня на рынке энергоносителей в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно", - сказал Тищенко.

"Расчет на эти (из США - ИФ) поставки есть", - добавил он.