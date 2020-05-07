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Финансы 07.05.2020 17:39

Власти Азербайджана изменили правила гарантий по кредитам из средств АИКГФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об изменении правил выдачи ипотеки и гарантий по кредитам за счет средств Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ), сообщает сайт главы государства.

Так, согласно изменениям, правом получить льготную ипотеку будут обладать учителя – члены молодых семей, которые не менее 3 лет работают в государственном общеобразовательном учреждении. Ранее для этого необходимо было проработать 5 лет.

Кроме того, в категорию лиц, имеющих право воспользоваться социальной ипотекой, также внесены педагоги, чей стаж работы в государственных общеобразовательных учреждениях составляет не менее 15 лет.

Изменения также коснулись правил гарантирования кредитов. Согласно изменениям, верхняя планка отношения гарантии к кредитам (коэффициента покрытия - ИФ) увеличивается с 75% до 85%. Также отменена комиссия в размере 0,1% от гарантии, которую банк выплачивал фонду по каждому запросу.

Изменения верхней планки коэффициента покрытия также отразились на размерах покрытия в зависимости от категории риска. Теперь низкий коэффициент покрытия от 75% до 85%, средний – от 70% до 75%, высокий – от 65% до 70%, в зависимости от категории риска.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Мамедов

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Тэги: КРЕДИТЫ, ГАРАНТИИ, ИЗМЕНЕНИЯ


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