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СНГ 07.05.2020 20:01

Путин и Токаев обсудили координацию мер противодействия коронавирусу, поздравили друг друга с юбилеем Победы - Кремль

По инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Главы государств тепло поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм", - отмечается в сообщении.

Президенты обсудили предпринимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. "Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере", - подчеркнули в пресс-службе.

Условлено о продолжении контактов, говорится в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]