Путин и Токаев обсудили координацию мер противодействия коронавирусу, поздравили друг друга с юбилеем Победы - Кремль

По инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Главы государств тепло поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм", - отмечается в сообщении.

Президенты обсудили предпринимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. "Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере", - подчеркнули в пресс-службе.

Условлено о продолжении контактов, говорится в сообщении.