США могут принять более жесткие экономические меры против КНР - FT

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ужесточения мер против Китая в связи со вспышкой коронавируса, что угрожает соглашению о первой фазе торговой сделки, заключенному в январе, пишет Financial Time.

Однако пока не ясно как далеко зайдет американская администрация и законодатели, учитывая возможный ущерб экономике США, отмечает газета.

Дональд Трамп предупредил о возможном отказе от сделки, если Пекин не выполнит свои обязательства по закупке американских товаров. В среду президент заявил, что администрация США в ближайшие две недели оценит соблюдение Китаем условий соглашения.

Экспорт американских товаров в Китай резко сократился в первом квартале, перечеркнув надежды на то, что Пекин сможет быстро нарастить закупку американской сельскохозяйственной и промышленной продукции.

По словам бывшего чиновника Минфина США и научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Стефани Сигал, кризис, вызванный вспышкой коронавируса, ускорил нарастание напряженности между Вашингтоном и Пекином.

"Можно было ожидать сценария, при котором признавалось бы, что пандемия требует многосторонней кооперации и координации. Однако, обе стороны обвиняют друг друга в сложившейся в мире ситуации", - отметила она.

Как отмечает FT, Трамп заинтересован в ужесточении риторики по отношению к Пекину в связи с приближающимися в США президентскими выборами. Потенциальный противник действующего президента от Демократической партии Джо Байден обвинил его в приуменьшении угрозы коронавируса в начале эпидемии.

В среду Трамп заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября.

"Этого не должно было произойти, - добавил американский лидер. - Это можно было остановить в Китае".

В апреле министерство торговли США ужесточило контроль экспорта полупроводников в ряд стран, включая Китай. По сообщениям СМИ, президент США также рассматривает возможность запретить пенсионному фонду государственных служащих Thrift Savings Plan инвестировать в китайские компании.

Помимо этого, Дональд Трамп 1 мая подписал указ об ограничении импорта компонентов, используемых в линиях электропередач, в том числе и китайских. В то же время, президент заявил, что не считает хорошей идею отказаться от долговых обязательств перед КНР для возмещения ущерба от коронавируса.

"Мы могли бы просто ввести ещё пошлины. (...) Есть и множество других вариантов", - сказал он на брифинге в Белом доме.

В Конгрессе США также растет желание усиления противостояния с Пекином на фоне опасений, что Китай выйдет из кризиса еще более сильным экономическим и стратегическим противником, пишет FT.

"Пандемия вывела Китай на первый план, и многие говорят о том, что нужно привлечь его к ответственности", - заявил помощник одного конгрессмена-республиканца.

Тем временем, американские деловые круги опасаются, что обострение торговых отношений между двумя странами может усугубить рецессию в США и во всем мире.

"Мы не должны выбирать решения, которые подорвут наше экономическое восстановление, в то время, когда необходимо конструктивное и прагматичное сотрудничество между двумя правительствами", - считает глава отдела международных отношений Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

По его словам, первостепенной задачей двух стран является налаживание совместной работы для борьбы с вирусом и восстановления роста мировой экономики.