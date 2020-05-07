США и Европа столкнутся со второй волной эпидемии COVID-19, если не помогут сейчас бедным странам - ООН

США и европейские страны столкнутся с новым ударом коронавирусной инфекции, если не помогут сейчас сдержать ее распространение в бедных странах, заявил в четверг заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Никто не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все люди повсеместно", - приводит телеканал USA Today слова Лоукока.

По его словам, "многим странам с низким уровнем дохода потребуется экстренная помощь в ближайшие недели, чтобы пандемия не уничтожила их и без того слабую систему здравоохранения".

Заместитель генсека ООН добавил, что вирус "вернется бумерангом" в США, Европу и другие западные страны, если они не окажут помощь сейчас наиболее бедным странам мира.

"У нас есть возможность избежать того, чтобы проблема одного года не стала проблемой на десять лет со всеми истекающего из этого последствиями: нестабильностью, миграцией, распространением терроризма и так далее", - подчеркнул Лоукок.

Ранее в четверг сообщалось, что, по оценкам ООН, на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями в наиболее уязвимых странах мира теперь потребуется собрать $6,7 млрд, а не $2 млрд.

"Если мы не предпримем действия сейчас, то нам следует быть готовыми к существенному росту (интенсивности - ИФ) конфликтов, голода и бедности", - предупредил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Согласно заявлениям ООН, с 25 марта организация собрала $1 млрд на помощь 37 беднейшим странам мира для борьбы с COVID-19.