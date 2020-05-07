Спикер парламента Азербайджана выступает против принижения роли СССР в победе над фашизмом

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова считает недопустим и неприемлемым действия отдельных сил, направленных на принижение роли СССР в победе над гитлеровской Германией.

«В последнее время ряд сил пытаются принизить роль Советского союза в уничтожении гитлеровских войск во Второй мировой войне. Это неприемлемо и недопустимо. Мы, политики, должны защищать историческую правду», сказала Гафарова в четверг на видеомосте с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, приуроченном к 75-летию Победы.

По ее словам, азербайджанский народ разделил все трудности второй мировой войны. «Более 130 представителя Азербайджана были удостоены звания Героя СССР, свыше 200 тыс. человек были награждены различными медалями и орденами. Кроме этого, азербайджанские трудящиеся проделали большую работу в тылу, на предприятиях республики выпускались 130 наименований военной продукции. Конечно, это большой вклад в достижение Победы», - отметила она.

Гафарова также выразила беспокойство усилением неофашистких тенденций. «Например, у нас вызывает беспокойство возведение в Армении памятника нацисту Гарегину Нжде. Мы считаем, что нельзя проявлять терпимость к таким фактам», - добавила спикер парламента Азербайджана.

А.Азизов