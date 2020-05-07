Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8357 RUR   0.0229 GBR   2.0948 TRY   0.2358

Цена на нефть

06.05   $/bbl WTI 23.99 -0.57 Brent 29.72 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 07.05.2020 18:32

Спикер парламента Азербайджана выступает против принижения роли СССР в победе над фашизмом

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова считает недопустим и неприемлемым действия отдельных сил, направленных на принижение роли СССР в победе над гитлеровской Германией.

«В последнее время ряд сил пытаются принизить роль Советского союза в уничтожении гитлеровских войск во Второй мировой войне. Это неприемлемо и недопустимо. Мы, политики, должны защищать историческую правду», сказала Гафарова в четверг на видеомосте с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, приуроченном к 75-летию Победы.

По ее словам, азербайджанский народ разделил все трудности второй мировой войны. «Более 130 представителя Азербайджана были удостоены звания Героя СССР, свыше 200 тыс. человек были награждены различными медалями и орденами. Кроме этого, азербайджанские трудящиеся проделали большую работу в тылу, на предприятиях республики выпускались 130 наименований военной продукции. Конечно, это большой вклад в достижение Победы», - отметила она.

Гафарова также выразила беспокойство усилением неофашистких тенденций. «Например, у нас вызывает беспокойство возведение в Армении памятника нацисту Гарегину Нжде. Мы считаем, что нельзя проявлять терпимость к таким фактам», - добавила спикер парламента Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ВОЙНА, ПАМЯТЬ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]