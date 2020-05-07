Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8357 RUR   0.0229 GBR   2.0948 TRY   0.2358

Цена на нефть

06.05   $/bbl WTI 23.99 -0.57 Brent 29.72 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.05.2020 18:49

После изоляции французам предстоит научиться жить в присутствии коронавируса - премьер-министр

Цель выхода Франции из изоляции в том, чтобы население смогло жить в условиях присутствия коронавируса, научилось оберегаться, заявил в четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Потому что столь долго, сколько у нас не будет ни вакцины, ни метода лечения, ни коллективного иммунитета, единственный способ жить - это защищаться, скрупулезно соблюдая комплекс мер физического дистанцирования, гигиены, защиты", - сказал Филипп, выступая в своей резиденции - Матиньонском дворце - в окружении членов правительства с разъяснением начала выхода из режима изоляции, запланированного на 11 мая.

Французские телеканалы вели прямую трансляцию.

"Постепенная отмена изоляции может быть начата в ближайший понедельник, 11 мая", - подтвердил французский премьер.

По его словам, это "новый этап в борьбе против эпидемии". Глава правительства видит в этом "хорошую новость для Франции, для французов".

"Мы начнем с понедельника очень постепенный процесс, который продлится, минимум, несколько недель", - объяснил Филипп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, ЖИЗНЬ


Похожие новости


Премьер-министр Франции пообещал обеспечить страну гигиеническими масками Макрон в четверг обсудит с Джонсоном Brexit Премьер Франции признал неэффективность мер правительства по предотвращению беспорядков Премьер Франции выступил за ужесточение мер против участников несогласованных демонстраций Пашинян на встрече с армянской общиной во Франции заявил о народовластии в Армении Премьер Италии в пятницу встретится в Париже с президентом Франции, несмотря на разногласия между двумя странами - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]