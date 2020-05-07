После изоляции французам предстоит научиться жить в присутствии коронавируса - премьер-министр

Цель выхода Франции из изоляции в том, чтобы население смогло жить в условиях присутствия коронавируса, научилось оберегаться, заявил в четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Потому что столь долго, сколько у нас не будет ни вакцины, ни метода лечения, ни коллективного иммунитета, единственный способ жить - это защищаться, скрупулезно соблюдая комплекс мер физического дистанцирования, гигиены, защиты", - сказал Филипп, выступая в своей резиденции - Матиньонском дворце - в окружении членов правительства с разъяснением начала выхода из режима изоляции, запланированного на 11 мая.

Французские телеканалы вели прямую трансляцию.

"Постепенная отмена изоляции может быть начата в ближайший понедельник, 11 мая", - подтвердил французский премьер.

По его словам, это "новый этап в борьбе против эпидемии". Глава правительства видит в этом "хорошую новость для Франции, для французов".

"Мы начнем с понедельника очень постепенный процесс, который продлится, минимум, несколько недель", - объяснил Филипп.