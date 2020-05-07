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Туризм 07.05.2020 19:53

Грузия готова с 1 июля принять зарубежных туристов, в том числе и российских - глава Минэкономики

Грузия готова принять российских туристов после открытия границ с 1 июля, заявила министр экономики Натия Турнава.

"Конечно, возобновление туризма в Грузии будет проходить со всеми гарантиями безопасности. Российские туристы были важной частью нашего туризма, поэтому мы будем готовы принимать их, как и прежде", - сказала Турнава на брифинге в четверг.

Ранее в четверг премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля готова принять иностранных туристов.

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе сообщил в свою очередь журналистам, что уже в июне пляжи черноморского побережья Грузии будут открыты, но с учетом рекомендаций медиков соблюдать отдыхающим дистанцию между собой.

В Грузии режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране действует комендантский час. По последним данным Минздрава, в республике официально зафиксировано 615 зараженных Covid-19,из них 275 человек вылечились, скончались девять человек. В стационарах находится 491 пациент, в режиме карантина - 4 тыс.948 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]