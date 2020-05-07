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Дальнее зарубежье 07.05.2020 19:09

Трамп в беседе с Путиным обсудил борьбу против коронавируса и выразил готовность помочь России - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили борьбу против коронавируса, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса", - написал в четверг в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп вновь отметил, что США готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе - России", - указал он.

Кроме того, по словам представителя американской администрации, Трамп также обменялся с Путиным мыслями по поводу 75-летней годовщины Дня Победы в Европе.

В ходе телефонной беседы лидеры также обсудили "другие двусторонние и мировые проблемы", отметили в Белом доме.

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Тэги: ТРАМП, ПУТИН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]