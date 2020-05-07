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Дальнее зарубежье 07.05.2020 19:23

Трамп заявил Путину о необходимости вовлечь Китай в договоренности по контролю над вооружениями - Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг российскому коллеге Владимиру Путину о необходимости вовлечь Китай в договоренности по контролю над вооружениями, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп заверил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который должен включать не только Россию, но и Китай, а также, что он с нетерпением ожидает дальнейших обсуждений, дабы избежать дорогостоящей гонки вооружений", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джадда Дира, размещенном в твиттере.

"Оба лидера также затронули другие двусторонние и глобальные темы", - добавил он.

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, КНР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]