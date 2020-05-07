Трамп заявил Путину о необходимости вовлечь Китай в договоренности по контролю над вооружениями - Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг российскому коллеге Владимиру Путину о необходимости вовлечь Китай в договоренности по контролю над вооружениями, сообщили в Белом доме.
"Президент Трамп заверил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который должен включать не только Россию, но и Китай, а также, что он с нетерпением ожидает дальнейших обсуждений, дабы избежать дорогостоящей гонки вооружений", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джадда Дира, размещенном в твиттере.
"Оба лидера также затронули другие двусторонние и глобальные темы", - добавил он.
Спикер парламента Азербайджана выступает против принижения роли СССР в победе над фашизмом
Президент Алиев назвал предателями арестованных экс-глав ИВ 5 районов Азербайджана
Азербайджан оказал помощь свыше 10 странам, пострадавшим от COVID-19 – президент Алиев
Дневной прирост цен на нефть сократился, Brent - $30,86 за баррель
Власти Азербайджана изменили правила гарантий по кредитам из средств АИКГФ
Норвежская Equinor в I кв. получила убыток в $0,7 млрд из-за снижения цен, обесценения активов
AZAL доставил в Баку из Стамбула 212 граждан Азербайджана
Грузия готова с 1 июля принять зарубежных туристов, в том числе и российских - глава Минэкономики
UNWTO рассматривает три сценария восстановления международного туризма в 2020 году
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов
Caspian European Club организовал онлайн B2B Transport форум с участием Эльмира Велизаде
«Центр StudyLab принесет новшества в образование нашей молодежи за рубежом»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог