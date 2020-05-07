Трамп заявил Путину о необходимости вовлечь Китай в договоренности по контролю над вооружениями - Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг российскому коллеге Владимиру Путину о необходимости вовлечь Китай в договоренности по контролю над вооружениями, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп заверил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который должен включать не только Россию, но и Китай, а также, что он с нетерпением ожидает дальнейших обсуждений, дабы избежать дорогостоящей гонки вооружений", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джадда Дира, размещенном в твиттере.

"Оба лидера также затронули другие двусторонние и глобальные темы", - добавил он.