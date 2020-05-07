Путин и Трамп обсудили положение на мировом рынке нефти и ситуацию с коронавирусом - Кремль

В ходе телефонного разговора в четверг президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на мировом рынке нефти, сообщила пресс-служба Кремля.
"Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
В нем отмечается, что при обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. "Условлено о дальнейшем наращивании координации на этом направлении. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования", - подчеркивается в сообщении.
В ходе разговора было затронуто положение на мировом рынке нефти. "Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового соглашения "ОПЕК плюс", которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен", - сказано в сообщении пресс-службы.
В нем подчеркивается, что лидеры двух стран подтвердили "важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях".
Согласно сообщению, "лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер".
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