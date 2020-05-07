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Транспорт и связь 07.05.2020 22:45

Lufthansa обсуждает с властями ФРГ условия выделения ей финансовой помощи в размере 9 млрд евро

Deutsche Lufthansa AG ведет переговоры с правительством Германии о предоставлении авиакомпании пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

Lufthansa, как и другие авиакомпании по всему миру, оказалась в сложном положении из-за пандемии коронавируса, следствием которой стала приостановка значительной доли ее полетов. Акции компании упали на 52% с начала 2020 года, на торгах в четверг их стоимость опустилась на 0,2%.

Как сообщается в пресс-релизе Lufthansa, среди обсуждаемых шагов - ограниченное (или "негласное") участие в капитале компании, а также выделение ей обеспеченного кредита.

"Возможность получения государством доли в Lufthansa также обсуждается", - говорится в пресс-релизе.

В частности, стороны изучают возможности, которые могли бы дать правительству ФРГ пакет в размере 25% плюс 1 акция Lufthansa.

Кроме того, WSF хотел бы получить представительство в наблюдательном совете авиакомпании.

Среди других шагов, обсуждаемых Lufthansa с государством, - отказ компании от выплаты дивидендов.

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Тэги: LUFTHANSA, ГОСУДАРСТВО, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]