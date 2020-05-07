До июня коронавирус будет активно распространяться - главный инфекционист Минздрава РФ

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что коронавирус может активно продолжать распространяться в России до июня.

"До июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами, возможно, и после июня, но надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам, и наши мероприятия не дадут более 100 дней вирусу циркулировать", - сказала Малинникова в интервью "России 24" (ВГТРК) в четверг.

Она считает, что, скорее всего, вирус "займет свое место среди других", то есть станет сезонным.