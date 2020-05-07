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Регион 07.05.2020 20:20

До июня коронавирус будет активно распространяться - главный инфекционист Минздрава РФ

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что коронавирус может активно продолжать распространяться в России до июня.

"До июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами, возможно, и после июня, но надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам, и наши мероприятия не дадут более 100 дней вирусу циркулировать", - сказала Малинникова в интервью "России 24" (ВГТРК) в четверг.

Она считает, что, скорее всего, вирус "займет свое место среди других", то есть станет сезонным.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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