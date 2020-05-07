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ТЭК 07.05.2020 19:55

Дневной прирост цен на нефть сократился, Brent - $30,86 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг сократили прирост к закрытию предыдущей сессии, но остаются в уверенном "плюсе".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 составляет $30,86 за баррель, что на $1,14 (3,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов контракт прибавлял в цене более 6%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $1,87 (7,79%) - до $25,86 за баррель.

В ходе торгов рост цены WTI превышал 10%. Как отмечает CNBC, WTI с понедельника прибавила в цене более 30%, ее недельный рост может стать вторым по величине за историю торгов фьючерсами WTI.

"Зарождающиеся признаки роста спроса на бензин в США и быстрое снижение добычи американскими производителями на 1 млн б/с за несколько недель привели к восстановлению нефтяных цен", - отмечает аналитик Again Capital Джон Килдафф.

Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть сорта Arab Light для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Для азиатских клиентов "легкая" нефть подорожает на $1,4 за баррель. Для покупателей из государств Северо-Западной Европы цены вырастут на $3,7 за баррель (дисконт в $3,7 за баррель к марке Brent на бирже ICE), для американских клиентов - на $1,5 за баррель (премия в $0,75 за баррель к индексу ASCI).

Нефтяные цены также поддержала информация о росте китайского импорта нефти в месячном выражении. Страна в апреле импортировала 10,42 млн б/с по сравнению с 9,68 млн б/с в марте, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Однако в годовом выражении показатель упал на 7,5%.

Тем временем, новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в рамках утвержденной правительственной программы планирует изменить контракты с иностранными компаниями, работающими на нефтяных месторождениях.

Среди мер для решения экономических проблем указано также начало переговоров по восстановлению добычи нефти в Ираке, которая была недавно уменьшена. В марте, по данным ОПЕК, Ирак добывал 4,585 млн баррелей нефти в сутки, в апреле, по данным МЭА, - 4,6 млн б/с. В соответствии с новым соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи, Ирак в мае-июне должен добывать 3,592 млн б/с, потом 3,804 млн б/с, с 2021 года - 4,016 млн б/с.

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Тэги: НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]