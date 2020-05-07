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Социум 07.05.2020 20:32

AZAL доставил в Баку из Стамбула 212 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 7 мая выполнил два чартерных рейса из Стамбула в Баку, этими рейсами в Баку вернулись 212 азербайджанских граждан, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

«Ранее на этой неделе в Баку также был выполнен чартерный рейс AZAL из Москвы, на борту которого было 169 наших соотечественников», - отмечает AZAL.

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

«AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]