AZAL доставил в Баку из Стамбула 212 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 7 мая выполнил два чартерных рейса из Стамбула в Баку, этими рейсами в Баку вернулись 212 азербайджанских граждан, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

«Ранее на этой неделе в Баку также был выполнен чартерный рейс AZAL из Москвы, на борту которого было 169 наших соотечественников», - отмечает AZAL.

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

«AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов