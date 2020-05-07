AZAL доставил в Баку из Стамбула 212 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 7 мая выполнил два чартерных рейса из Стамбула в Баку, этими рейсами в Баку вернулись 212 азербайджанских граждан, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).
«Ранее на этой неделе в Баку также был выполнен чартерный рейс AZAL из Москвы, на борту которого было 169 наших соотечественников», - отмечает AZAL.
Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.
«AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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