Помпео и его восточноевропейские коллеги в преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны призывают строить сильную Европу

В преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты и ряд европейских стран призывают к диалогу со всеми, кто заинтересован в создании сильной и свободной Европы, говорится в заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом США.
"Сегодня мы вместе работаем над созданием сильной и свободной Европы, в которой господствуют права человека, демократия и верховенство права", - говорится в совместном заявлении, подписанном госсекретарем США и главами МИД Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии.
В заявлении отмечается, что "десятилетиями многие европейцы жертвовали жизнями в борьбе за свободу, поскольку многие были лишены своих прав и основных свобод".
"Общества за железным занавесом отчаянно искали путь к демократии и независимости", - подчеркивается в заявлении.
В нем также говорится, что "манипулирование историческими событиями, которые привели ко Второй мировой войне и произошедшему после нее разделу Европы, представляет собой жалкие усилия фальсифицировать историю".
"Будущее должно создаваться на основании исторических фактов и справедливости в отношении жертв тоталитарных режимов. Мы готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации этих принципов", - подчеркивается в заявлении.
Его авторы вспомнили и о людях, принявших участие в борьбе против нацистской Германии. "Мы отдаем дань уважения погибшим и всем военным, которые сражались против нацистской Германии и положили конец холокосту", - говорится в документе.
Школы в Норвегии откроются с 11 мая, бары - с 1 июня
Спикер парламента Азербайджана выступает против принижения роли СССР в победе над фашизмом
Президент Алиев назвал предателями арестованных экс-глав ИВ 5 районов Азербайджана
Глава ФРБ Миннеаполиса прогнозирует медленный выход США из кризиса, оценивает безработицу в 23-24%
ЕББР может предоставить "Галнафтогазу" кредит на $35 млн
Lufthansa обсуждает с властями ФРГ условия выделения ей финансовой помощи в размере 9 млрд евро
У камердинера Трампа выявили коронавирус, сам президент не болен
В ЮАР могут уничтожить 400 млн бутылок пива из-за запрета на продажу алкоголя в связи с COVID-19
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов
Caspian European Club организовал онлайн B2B Transport форум с участием Эльмира Велизаде
«Центр StudyLab принесет новшества в образование нашей молодежи за рубежом»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог