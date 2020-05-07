Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8357 RUR   0.0229 GBR   2.0948 TRY   0.2358

Цена на нефть

06.05   $/bbl WTI 23.99 -0.57 Brent 29.72 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.05.2020 21:22

Помпео и его восточноевропейские коллеги в преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны призывают строить сильную Европу

В преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты и ряд европейских стран призывают к диалогу со всеми, кто заинтересован в создании сильной и свободной Европы, говорится в заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом США.

"Сегодня мы вместе работаем над созданием сильной и свободной Европы, в которой господствуют права человека, демократия и верховенство права", - говорится в совместном заявлении, подписанном госсекретарем США и главами МИД Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии.

В заявлении отмечается, что "десятилетиями многие европейцы жертвовали жизнями в борьбе за свободу, поскольку многие были лишены своих прав и основных свобод".

"Общества за железным занавесом отчаянно искали путь к демократии и независимости", - подчеркивается в заявлении.

В нем также говорится, что "манипулирование историческими событиями, которые привели ко Второй мировой войне и произошедшему после нее разделу Европы, представляет собой жалкие усилия фальсифицировать историю".

"Будущее должно создаваться на основании исторических фактов и справедливости в отношении жертв тоталитарных режимов. Мы готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации этих принципов", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы вспомнили и о людях, принявших участие в борьбе против нацистской Германии. "Мы отдаем дань уважения погибшим и всем военным, которые сражались против нацистской Германии и положили конец холокосту", - говорится в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЕВРОПА, ПОБЕДА, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Трамп назвал позором утрату культурной идентичности Европы из-за мигрантов США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов - Помпео Трамп призывает европейские страны при помощи США добиться энергетической безопасности Помпео начнет работу в 2020 г. с визитов на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр Отели в Европе и США начали предлагать гостям гибкое время заезда и выезда Европа без США не сможет себя защитить - глава МИД ФРГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]