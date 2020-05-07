Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8357 RUR   0.0229 GBR   2.0948 TRY   0.2358

Цена на нефть

06.05   $/bbl WTI 23.99 -0.57 Brent 29.72 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.05.2020 22:31

Помпео признал, что не знает, действительно ли коронавирус происходит "из окрестностей" лаборатории в Ухане

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен добиться правды о том, откуда именно начал распространение коронавирус COVID-19.

"Я думаю, что весь мир знает, что это началось в Ухане. Но важно, где именно он возник. Мы хотим получить ответы на это. Есть данные, что все началось где-то поблизости лаборатории, но это может быть и не так. Нам нужен ответ на этот вопрос", - сказал Помпео в эфире радиостанции New Hampshire Today.

Он также указал, что не доверяет тем данным о случаях заражения и летальных исходах в Китае, которые поступают из Пекина.

"Я вижу, как журналисты все время сообщают, что в США больше всего смертей и приводят данные по Китаю как точные и реальные. Но это ошибка, это огромная ошибка. Нет никаких оснований верить информации, которая поступает из Китая", - отметил госсекретарь США.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Китае отвергают предположения о том, что Уханьский институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса В отношении Китая в связи с COVID-19 может быть выдвинуто обвинение в преступной халатности За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, один из них "импортирован" - Госкомздрав КНР За сутки в материковом Китае выявлен единственный случай заражения коронавирусом, случаев летального исхода нет - Госкомздрав КНР Трамп допустил, что накажет Китай пошлинами за пандемию коронавируса Китай либо не смог, либо не захотел остановить коронавирус - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]