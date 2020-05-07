Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен добиться правды о том, откуда именно начал распространение коронавирус COVID-19.

"Я думаю, что весь мир знает, что это началось в Ухане. Но важно, где именно он возник. Мы хотим получить ответы на это. Есть данные, что все началось где-то поблизости лаборатории, но это может быть и не так. Нам нужен ответ на этот вопрос", - сказал Помпео в эфире радиостанции New Hampshire Today.

Он также указал, что не доверяет тем данным о случаях заражения и летальных исходах в Китае, которые поступают из Пекина.

"Я вижу, как журналисты все время сообщают, что в США больше всего смертей и приводят данные по Китаю как точные и реальные. Но это ошибка, это огромная ошибка. Нет никаких оснований верить информации, которая поступает из Китая", - отметил госсекретарь США.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Китае отвергают предположения о том, что Уханьский институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.