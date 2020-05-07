В ЮАР могут уничтожить 400 млн бутылок пива из-за запрета на продажу алкоголя в связи с COVID-19

Пивовары в ЮАР опасаются, что им придется уничтожить 400 млн бутылок пива в связи с действующим запретом на продажу алкоголя в стране в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Соответствующий запрет действует в ЮАР с 27 марта, он также запрещает транспортировку алкоголя внутри страны.
Пиво скопилось на производственных объектах заводов, а для того, чтобы его перевезти на склады необходимо специально разрешение. В ассоциации пивоваров указали, что если они не смогут получить такое разрешение, то будут вынуждены уничтожить это пиво. По их оценкам, убытки при таком развитии событий составят около $8 млн.
ЮАР стала одной из немногих стран, которые ввели запреты на продажу алкоголя в рамках ограничительных мер для сдерживания коронавируса. Такие ограничения действуют также в Индии и Таиланде.
Помимо алкоголя, в ЮАР также на время пандемии запрещена продажа сигарет.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в ЮАР зарегистрировано 7,8 тыс. случаев заражения. Около 150 человек скончались.
Похожая проблема с пивом возникла не только в ЮАР. К примеру, как сообщалось, в среду Ассоциация пивоваров Франции объявила, что будет вынуждена уничтожить 10 млн литров пива в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов из-за коронавируса COVID-19.
Ликвидация будет произведена, поскольку срок годности напитка на исходе и дальше хранить пиво нет смысла.
"Резкое закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена всех фестивалей и мероприятий привели к тому, что более 10 млн литров пива оказались невостребованными", - объявили в ассоциации.
"Процесс уничтожения этого пива обойдется в значительные суммы для компаний", - добавили в организации.
В ней указали, что около 70% пивоварен Франции сообщили о сокращении как минимум вдвое товарооборота с середины марта.
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