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07.05.2020 23:02

Школы в Норвегии откроются с 11 мая, бары - с 1 июня

Школы в Норвегии смогут возобновить работу уже с понедельника, 11 мая, сообщают европейские СМИ со ссылкой на местные власти.

С 1 июня в стране должны открыться бары, а после 15 июня разрешат культурные и спортивные мероприятия численностью участников до 200 человек.

"Наша цель - открыть к 15 июня большинство мест, которые были закрыты", - сказала премьер Норвегии Эрна Солберг.

"Однако есть важное условие. Мы сможем снять ограничительные меры в эти числа, только если сможем продолжать удерживать под контролем ситуацию", - добавила она.

Режим ограничительных мер был введен в Норвегии в середине марта в рамках борьбы с распространением коронавируса.

За время пандемии в Норвегии зарегистрировано около 8 тыс. случаев заражения, более 200 человек скончалось.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НОРВЕГИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, ОТМЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]