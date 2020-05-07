Школы в Норвегии откроются с 11 мая, бары - с 1 июня

Школы в Норвегии смогут возобновить работу уже с понедельника, 11 мая, сообщают европейские СМИ со ссылкой на местные власти.
С 1 июня в стране должны открыться бары, а после 15 июня разрешат культурные и спортивные мероприятия численностью участников до 200 человек.
"Наша цель - открыть к 15 июня большинство мест, которые были закрыты", - сказала премьер Норвегии Эрна Солберг.
"Однако есть важное условие. Мы сможем снять ограничительные меры в эти числа, только если сможем продолжать удерживать под контролем ситуацию", - добавила она.
Режим ограничительных мер был введен в Норвегии в середине марта в рамках борьбы с распространением коронавируса.
За время пандемии в Норвегии зарегистрировано около 8 тыс. случаев заражения, более 200 человек скончалось.
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