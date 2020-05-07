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Финансы 07.05.2020 22:44

Конституционный суд Молдовы принял окончательное решение об аннулировании соглашения о российском кредите на 200 млн евро

Соглашение о предоставлении Россией Молдове кредита на 200 млн евро признано противоречащим Конституции Молдовы, такое решение в четверг вечером принял Конституционный суд (КС), передал корреспондент "Интерфакса".

КС аннулировал соглашение, которое не может теперь вступить в силу. Этим же решением Конституционный суд признал противоречащими Конституции и другие акты, связанные с "российским кредитом". Речь идет о постановлении правительства о начале переговоров с Россией по поводу предоставления кредита, а также постановление правительства и закон парламента о ратификации Соглашения с Россией о предоставлении кредита на 200 млн евро.

Как сообщал "Интерфакс", Соглашение с Россией о предоставлении Молдове данного кредита было подписано 17 апреля, а 23 апреля документ был ратифицирован парламентом. В тот же день КС приостановил действие закона о ратификации Соглашения до рассмотрения по существу трех депутатских запросов.

Вынесенное решение КС вступает в силу с момента принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, КРЕДИТ, КС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]