У камердинера Трампа выявили коронавирус, сам президент не болен

У сотрудника президента США Дональда Трампа, который сервирует ему еду и выполняет другие поручения в западном крыле Белого дома, выявили коронавирус COVID-19, сообщает в четверг NBC News.
По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, когда в Белом доме узнали о том, что у этого сотрудника подтвердился коронавирус, тест сдали и Трамп, и вице-президент Майк Пенс, но он показал отрицательный результат.
Сам Трамп заявил журналистам, что "не имел тесных контактов с этим человеком".
Заразившийся сотрудник - военный, состоит на службе в ВМС США. Он заботится о повседневных нуждах президента: сервирует ему еду, приносит напитки, приводит в надлежащий вид его одежду и обувь.
Работающие в западном крыле сотрудники постоянно проходят проверку на заражение, однако немногие из них на работе носят защитные маски, отмечает NBC News. Согласно информации источника NBC News, Трамп сильно разозлился, узнав, что заражение выявили у человека, который ежедневно с ним контактирует.
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