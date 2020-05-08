В Центральной Азии 322 новых заражения COVID-19 за сутки, пять человек скончались, общее число заражений достигло 8371

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 322 и достигло 8371. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 223 человека, общее число выздоровевших достигло 3824 человек, сообщили в пятницу профильные ведомства Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Число жертвам коронавируса в Центральной Азии достигло 65 человек. По данным на утро пятницы, в Казахстане от коронавируса скончался еще один пациент. По данным Минздрава Таджикистана, число жертв коронавируса в этой стране, по данным на вечер 7 мая, увеличилось на четыре и достигло 12 человек.
Оперативный штаб при правительстве Казахстана сообщает, что на утро пятницы число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4690 (+181 за сутки). Новые заражения выявлены в десяти регионах страны. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 с начала распространения коронавирусной инфекции в Алматы (1501) и в Нур-Султане (905).
За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от коронавирусной инфекции - в Павлодарской области умер пациент 1963 года рождения. Таким образом, число скончавшихся от COVID-19 в Казахстане увеличилось до 31. Выздоровели после коронавируса в стране с начала пандемии 1518 человек (+110 за сутки), сообщили в оперативном штабе.
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Киргизии в пятницу достигло 906, за минувшие сутки медики выявили коронавирусную инфекцию у 11 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в пятницу.
"В стационарах остается на лечении 244 пациента, 12 в тяжелом состоянии, шесть в реанимации. За сутки выздоровело 13 пациентов. На обсервации находится 1250 человек", - добавил Усенбаев. По данным на 8 мая, в Киргизии 650 человек излечились от инфекции, 12 человек скончались от коронавируса (без изменений за сутки).
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 48 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 2314, сообщает в пятницу Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 100 и достигло 1656 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся около 42 тыс. человек, зафиксировано десять летальных исходов (эти данные за сутки не изменились).
По данным Минздрава Таджикистана, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране к вечеру 7 мая достигло 461 (+82 за сутки). Скончались четыре человека с коронавирусом, число летальных исходов с начала пандемии в стране увеличилось до 12.
"К вечеру 7 мая в лечебных учреждениях страны под наблюдением медиков находились 4205 человек, 345 человек после проведенных обследований выписаны в удовлетворительном состоянии", - сообщили в министерстве.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения COVID-19 в стране 30 апреля.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.
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