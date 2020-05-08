В Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19

На 504 человека возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, это меньше предыдущего дня (507), 310 человек выздоровели, а 21 ранее заболевший скончался, всего число инфицированных на 8 мая составляет 14 195 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в среду.