В Израиле ценят роль советской армии во Второй мировой войне и освобождении евреев Европы - глава МИД

Израиль благодарен народам Советского союза и Красной армии за вклад в победу над нацистской Германией, заявил глава МИД страны Исраэль Кац.
"Израиль признателен Красной Армии и народам СССР за исторический вклад в победу над нацистской Германией и освобождение евреев Европы", - сказал Кац в интервью "Интерфаксу".
Он напомнил, что в январе этого года в мемориальном комплексе истории Холокоста "Яд ва-Шем" в Израиле прошла церемония, посвященная освобождению узников Освенцима, в которой, наряду с другими мировыми лидерами принимал участие президент РФ Владимир Путин. В ходе этого мероприятия подчеркивалась историческая роль советской армии во Второй мировой войне и освобождении узников лагерей смерти, добавил министр.
"Лично для меня и моей семьи события Холокоста имеют особое значение. Моя мать в подростковом возрасте была депортирована в Освенцим. Благодаря Красной армии она была спасена, а после разгрома гитлеровской Германии репатриировалась в Израиль и создала здесь семью", - рассказал Кац.
По его словам, решение о том, что будет представлять Израиль на мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию победы в Великой отечественной войне, будет приятно после определения их нового формата и даты проведения.
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