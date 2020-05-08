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Дальнее зарубежье 08.05.2020 12:16

В Израиле ценят роль советской армии во Второй мировой войне и освобождении евреев Европы - глава МИД

Израиль благодарен народам Советского союза и Красной армии за вклад в победу над нацистской Германией, заявил глава МИД страны Исраэль Кац.

"Израиль признателен Красной Армии и народам СССР за исторический вклад в победу над нацистской Германией и освобождение евреев Европы", - сказал Кац в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что в январе этого года в мемориальном комплексе истории Холокоста "Яд ва-Шем" в Израиле прошла церемония, посвященная освобождению узников Освенцима, в которой, наряду с другими мировыми лидерами принимал участие президент РФ Владимир Путин. В ходе этого мероприятия подчеркивалась историческая роль советской армии во Второй мировой войне и освобождении узников лагерей смерти, добавил министр.

"Лично для меня и моей семьи события Холокоста имеют особое значение. Моя мать в подростковом возрасте была депортирована в Освенцим. Благодаря Красной армии она была спасена, а после разгрома гитлеровской Германии репатриировалась в Израиль и создала здесь семью", - рассказал Кац.

По его словам, решение о том, что будет представлять Израиль на мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию победы в Великой отечественной войне, будет приятно после определения их нового формата и даты проведения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИД, ВОЙНА, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]