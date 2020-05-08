Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8433 RUR   0.023 GBR   2.1056 TRY   0.2393

Цена на нефть

07.05   $/bbl WTI 23.55 -0.44 Brent 29.46 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 08.05.2020 11:21

ЦБ Азербайджана планирует 12 мая на депозитном аукционе привлечь 250 млн манатов на 13 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 12 мая 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 250 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 12 мая проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 250 млн манатов сроком на 13 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 4 мая – ЦБА привлек 200 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 12 мая установлен 6,76%-7,24%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


Похожие новости


ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 200 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 250 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана планирует 13 апреля на депозитном аукционе привлечь 250 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе смог привлечь только 189 млн манатов ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 200 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 28 дней

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]