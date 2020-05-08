ЦБ Азербайджана планирует 12 мая на депозитном аукционе привлечь 250 млн манатов на 13 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 12 мая 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 250 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 12 мая проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 250 млн манатов сроком на 13 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 4 мая – ЦБА привлек 200 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 12 мая установлен 6,76%-7,24%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков