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Регион 08.05.2020 11:25

Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили, не планирует разрыв дипотношений

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Накануне Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ.

Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам, но после протестов официального Тбилиси отказались от этой идеи.

При пятом президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили некоторое время занимал должность главы Одесской областной госадминистрации, но был уволен и выслан из страны.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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