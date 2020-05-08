Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили, не планирует разрыв дипотношений

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.
При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".
Накануне Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.
Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ.
Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам, но после протестов официального Тбилиси отказались от этой идеи.
При пятом президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили некоторое время занимал должность главы Одесской областной госадминистрации, но был уволен и выслан из страны.
Спецслужба Азербайджана проводит спецоперацию в Минкультуре
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны
Турецкий холдинг TAV подписал договор о приобретении аэропорта Алма-Аты, стоимость сделки - $415 млн
Парламент Азербайджана одобрил предоставление бизнесу налоговых льгот на $67 млн в условиях COVID-19
Парламент Азербайджана одобрил изменение ставок на соцстрахование для ИП
На Каспии найдены тела двух азербайджанских нефтяников, пропавших в декабре 2015г – SOCAR
Число жертв коронавируса в мире превысило 269 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 846 тыс. - университет Хопкинса
У камердинера Трампа выявили коронавирус, сам президент не болен
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог