В Индии разбился истребитель, пилот катапультировался

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в пятницу в штате Пенджаб, сообщает интернет-портал издания The Hindustan Times.

По данным представителей местных властей, которых цитирует газета, пилот катапультировался, в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По первоначальным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Начато расследование.

Как сообщал "Интерфакс", в настоящее время ВВС Индии располагают тремя эскадрильями истребителей МиГ-29, которые начали приобретаться еще с 80-х годов ХХ века.

В феврале 2019 года стало известно, что Индия направила России запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29, которые смогут пополнить еще одну эскадрилью. По данным ФСВТС РФ, контракт на поставку новой партии МиГ-29UPG может быть подписан до конца 2020 года.

Кроме того, на вооружении Военно-морских сил (ВМС) Индии находится палубная версия этих истребителей - МиГ-29К/КУБ. По двум контрактам, подписанным в 2004 и 2010 годах, Индия получила 45 таких самолетов для базирования на авианосце "Викрамадитья" (в прошлом - крейсер "Адмирал Горшков" советской постройки).

ВМС Индии потеряли уже три истребителя МиГ-29К/КУБ в результате крушений. Первая авария произошла 3 января 2018 года во время взлета МиГ-29К с авиабазы авиации ВМС Индии Ганза в Гоа. 16 ноября 2019 года вскоре после взлета с той же базы разбился двухместный МиГ-29КУБ. 23 февраля 2020 года в ходе учебного полета над морем у побережья Гоа потерпел крушение еще один МиГ-29К.

МиГ-29 - разработанный в начале 1980-х годов легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России и многих стран мира. По некоторым данным, МиГ-29 входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире - всего экспортировано более 800 таких самолетов.

За последние годы произошло более десятка крушений истребителей МиГ-29 как в России, так и за рубежом. Например, в Польше за полтора года произошло три аварии с МиГ-29, полеты этих истребителей приостанавливались на 8 месяцев.

В Египте в ноябре 2018 и в декабре 2019 года разбилось два самолета МиГ-29, недавно поставленных Россией по контракту на 46 истребителей.

В декабре 2019 года потерпел крушение иранский МиГ-29, в сентябре разбился МиГ-29 ВВС Словакии, в июле в Каспийское море рухнул истребитель ВВС Азербайджана.

5 октября 2018 при выполнении учебно-тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова. Тогда отмечалась, что упавший самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.