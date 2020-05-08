Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8433 RUR   0.023 GBR   2.1056 TRY   0.2393

Цена на нефть

07.05   $/bbl WTI 23.55 -0.44 Brent 29.46 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.05.2020 11:29

В Индии разбился истребитель, пилот катапультировался

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в пятницу в штате Пенджаб, сообщает интернет-портал издания The Hindustan Times.

По данным представителей местных властей, которых цитирует газета, пилот катапультировался, в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По первоначальным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Начато расследование.

Как сообщал "Интерфакс", в настоящее время ВВС Индии располагают тремя эскадрильями истребителей МиГ-29, которые начали приобретаться еще с 80-х годов ХХ века.

В феврале 2019 года стало известно, что Индия направила России запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29, которые смогут пополнить еще одну эскадрилью. По данным ФСВТС РФ, контракт на поставку новой партии МиГ-29UPG может быть подписан до конца 2020 года.

Кроме того, на вооружении Военно-морских сил (ВМС) Индии находится палубная версия этих истребителей - МиГ-29К/КУБ. По двум контрактам, подписанным в 2004 и 2010 годах, Индия получила 45 таких самолетов для базирования на авианосце "Викрамадитья" (в прошлом - крейсер "Адмирал Горшков" советской постройки).

ВМС Индии потеряли уже три истребителя МиГ-29К/КУБ в результате крушений. Первая авария произошла 3 января 2018 года во время взлета МиГ-29К с авиабазы авиации ВМС Индии Ганза в Гоа. 16 ноября 2019 года вскоре после взлета с той же базы разбился двухместный МиГ-29КУБ. 23 февраля 2020 года в ходе учебного полета над морем у побережья Гоа потерпел крушение еще один МиГ-29К.

МиГ-29 - разработанный в начале 1980-х годов легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России и многих стран мира. По некоторым данным, МиГ-29 входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире - всего экспортировано более 800 таких самолетов.

За последние годы произошло более десятка крушений истребителей МиГ-29 как в России, так и за рубежом. Например, в Польше за полтора года произошло три аварии с МиГ-29, полеты этих истребителей приостанавливались на 8 месяцев.

В Египте в ноябре 2018 и в декабре 2019 года разбилось два самолета МиГ-29, недавно поставленных Россией по контракту на 46 истребителей.

В декабре 2019 года потерпел крушение иранский МиГ-29, в сентябре разбился МиГ-29 ВВС Словакии, в июле в Каспийское море рухнул истребитель ВВС Азербайджана.

5 октября 2018 при выполнении учебно-тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова. Тогда отмечалась, что упавший самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ


Похожие новости


Правительство Индии в ближайшие две недели примет решение о судьбе контракта на закупку 126 истребителей «Рафаль» На западе Индии разбился Миг-29

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]