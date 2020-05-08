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Дальнее зарубежье 08.05.2020 12:30

Столтенберг напомнил о послевоенной роли НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил о послевоенной роли НАТО в укреплении отношений между Европой и Северной Америкой.

"Сегодня мы отмечаем 75 лет с того дня, когда умолкли звуки выстрелов в Европе", - написал Столтенберг в своем твиттере.

"НАТО была основана на руинах Второй мировой войны, создав нерушимую связь между Европой и Северной Америкой. Сегодня мы являемся 30 друзьями и союзниками. Мы помним. Вместе мы сильнее", - добавил генсек.

В большинстве стран западной Европы 8 мая отмечают день капитуляции Германии. Праздник называется "День Победы в Европе". Празднование этого события обычно длится три дня.

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Тэги: НАТО, РОЛЬ, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]