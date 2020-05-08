Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил о послевоенной роли НАТО в укреплении отношений между Европой и Северной Америкой.

"Сегодня мы отмечаем 75 лет с того дня, когда умолкли звуки выстрелов в Европе", - написал Столтенберг в своем твиттере.

"НАТО была основана на руинах Второй мировой войны, создав нерушимую связь между Европой и Северной Америкой. Сегодня мы являемся 30 друзьями и союзниками. Мы помним. Вместе мы сильнее", - добавил генсек.

В большинстве стран западной Европы 8 мая отмечают день капитуляции Германии. Праздник называется "День Победы в Европе". Празднование этого события обычно длится три дня.