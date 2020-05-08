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ТЭК 08.05.2020 11:27

Азерэнержи восстановило 250 МВт «потерянных» мощностей модульных электростанций

ОАО «Азерэнержи» с сентября 2018 года восстановило 250 МВт «потерянных» генерирующих мощностей 6 модульных электростанций в Азербайджане, отмечается в сообщении энергетического оператора.

«Программа по реабилитации, начатая с сентября 2018 года, охватывает 12 электростанций, в том числе 6 станций модульного типа. До сих пор в рамках программы восстановлено 250 МВт «потерянных» мощностей всех 6 модульных электростанций», - говорится в сообщении.

По данным «Азерэнержи», что в рамках этих мер, завершены работы по восстановлению 100 МВт «потерянных» генерирующих мощностей электростанции Сангачальской электростанции модульного типа.

«Мощность электростанции составляет 300 МВт, она играет особую роль в энергообеспечении Баку и Абшеронского полуострова. До начала реабилитации из 18 энергоагрегатов Сангачальской станции 4 находились в нерабочем состоянии, остальные 14 работали с перерывами. В ходе ремонта неработающие агрегаты были заменены на новые, на остальных же была произведена замена основных запчастей. Таким образом, была восстановлена треть всей мощности Сангачальской электростанции», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в рамках программы, рассчитанной до 2022 года, планируется восстановить около 1000 МВт «потерянных» генерирующих мощностей. С сентября 2018 года по декабрь 2019 года «Азерэнержи» восстановило 485 МВт генерирующих мощностей энергосистемы Азербайджана

Общая стоимость программы по реабилитации энергосистемы Азербайджана оценивается в 560 млн манатов.

В ночь на 3 июля 2018 года произошла авария на Азербайджанской ТЭС в городе Мингечевир (запад страны). В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к ней, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся.

К такому заключению пришла специальная Госкомиссия.

Министерство энергетики и «Азерэнержи» во второй половине 2018 года заключили контракт с германской VPC на проведение технического аудита Азербайджанской ТЭС, разработки Генплана реабилитации этой станции, а также оптимизации передачи электроэнергии в системе Азерэнержи.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭНЕРГОСИСТЕМА, МОЩНОСТИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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