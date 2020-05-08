Азербайджанская нефть Azeri Light подорожала до $31,33 за баррель, продается дороже Brent

Цена на азербайджанскую легкую нефть марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF, подорожала на $1,86 - до $31,33 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.
"Азербайджанская нефть марки "Azeri LT CIF" подорожала на $1,86 или на 6,3%, составив $31,33 за баррель", - отмечает источник.
Ранее сообщалось, что при изменении цен на прочие сорта нефти меняется и стоимость азербайджанской легкой нефти. С учетом того, что Azeri Light относится к легким и низко сернистым сортам нефти, по отношению к Brent она продавалась с премией и стоила дороже на $2,25 за баррель.
Однако, в марте-апреле и в начале мая Azeri Light продавалась дешевле Brent, дисконт доходил до $10 за баррель по отношению к Brent. В компании SOCAR более низкую по сравнению с Brent стоимость "Azeri Light" объяснили снижением спроса на черное золото в Средиземноморском бассейне, который является традиционным рынком для нефти Azeri Light.
Цена на Brent на момент закрытия торгов в четверг стоила $29,46 за баррель.
Таким образом, Azeri Light продается дороже Brent.
Как сообщалось, стоимость барреля азербайджанской нефти 21 апреля 2020 года обновила антирекорд 19-летней давности, снизившись до $15,81 за баррель.
Ранее самая низкая цена на баррель "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года ($19,15), самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.
В первом квартале 2020 года средняя цена Azeri Light составила $53,07 за баррель.
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 10%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.
На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.
Н.Аббасова
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