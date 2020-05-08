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ТЭК 08.05.2020 11:48

Азербайджанская нефть Azeri Light подорожала до $31,33 за баррель, продается дороже Brent

Цена на азербайджанскую легкую нефть марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF, подорожала на $1,86 - до $31,33 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.

"Азербайджанская нефть марки "Azeri LT CIF" подорожала на $1,86 или на 6,3%, составив $31,33 за баррель", - отмечает источник.

Ранее сообщалось, что при изменении цен на прочие сорта нефти меняется и стоимость азербайджанской легкой нефти. С учетом того, что Azeri Light относится к легким и низко сернистым сортам нефти, по отношению к Brent она продавалась с премией и стоила дороже на $2,25 за баррель.

Однако, в марте-апреле и в начале мая Azeri Light продавалась дешевле Brent, дисконт доходил до $10 за баррель по отношению к Brent. В компании SOCAR более низкую по сравнению с Brent стоимость "Azeri Light" объяснили снижением спроса на черное золото в Средиземноморском бассейне, который является традиционным рынком для нефти Azeri Light.

Цена на Brent на момент закрытия торгов в четверг стоила $29,46 за баррель.

Таким образом, Azeri Light продается дороже Brent.

Как сообщалось, стоимость барреля азербайджанской нефти 21 апреля 2020 года обновила антирекорд 19-летней давности, снизившись до $15,81 за баррель.

Ранее самая низкая цена на баррель "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года ($19,15), самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.

В первом квартале 2020 года средняя цена Azeri Light составила $53,07 за баррель.

Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 10%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.

На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, AZERI/LIGHT, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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