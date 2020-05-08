Турецкий холдинг TAV подписал договор о приобретении аэропорта Алма-Аты, стоимость сделки - $415 млн

Турецкий холдинг TAV Airports Holding подписал договор о приобретении международного аэропорта Алма-Аты совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital, сообщила пресс-служба холдинга.
"Компания TAV Airports подписала договор купли-продажи для приобретения 100% акций аэропорта Алма-Аты совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital. Соглашение предусматривает приобретение аэропорта за $415 млн", - говорится в сообщении. Уточняется, что доля TAV Airports составит не менее 75%, а передача акций будет происходить после завершения всех юридических процедур.
Согласно данным пресс-службы, аэропорт Алма-Аты станет 15-м аэропортом в портфеле турецкого холдинга.
"Мы рады добавить в наш портфель аэропорт Алма-Аты, который является важным транзитным узлом между Азией и Европой. Аэропорт Алма-Аты расположен на "современном шелковом пути" из Китая в Европу и Африку воздушным транспортом. Казахстан - самая крупная страна в регионе, как географически, так и экономически, а Алма-Ата - самый крупный город в стране, (на который приходится - ИФ) 20% ВВП Казахстана. Мы считаем, что у аэропорта Алма-Аты есть значительный потенциал для роста, и, опираясь на наши обширные ноу-хау, мы будем работать над реализацией этого потенциала в полной мере", - сказал президент TAV Airports Holding Сани Шанер, слова которого приводит пресс-служба холдинга.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что переговоры о покупке аэропорта ведет консорциум турецких компаний TAV Havalimanlari и VPE Capital.
TAV Airports Holding планировал завершить сделку по приобретению аэропорта Алма-Аты в январе 2020 года. Также сообщалось, что компания инвестирует $150 млн на расширение международного терминала в международном аэропорту Алма-Аты.
Холдингу TAV Airports принадлежит аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле. Компания управляет терминалами в Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP оперирует в 40 аэропортах в мире.
Аэропорт Алма-Аты - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме. В 2019 году аэропорт обслужил 6 млн 422,721 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем в 2018 году.
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